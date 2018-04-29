Никол Пашинян передает подробности встречи с делегацией Госдумы РФ

На состоявшейся 29 апреля в Ереване встрече членов делегации Госдумы России и фракции «Елк», в которой принял участие Никол Пашинян, обсуждались вопросы, касающиеся армяно-российских отношений и внутриполитической ситуации в Армении.

Как передает Арменпресс, в ответ на вопросы журналистов Никол Пашинян сказал, что они заявили свою позицию – армяно-российские отношения должны развиваться в нормальном русле.

«Мы представили свою позицию и относительно членства в ЕАЭС и ОДКБ, и вообще армяно-российских отношений в целом. Сказали, что Армения должна оставаться в составе ЕАЭС и ОДКБ, а армяно-российские отношения должны развиваться в нормальном русле. Мы настроены на обсуждение всех вопросов в рабочих, терпеливых условиях и прийти к решению», - сказал Пашинян.

Что касается отношения российских депутатов к проводимым в Армении акциям, то депутат НС отметил, что они положительно оценивают и сам факт, и воодушевление народа.

«Со своей стороны мы заверили, что все сказанное нами публично – это реальность: в этом контексте никакого заговора против России нет, в нашем движении никакого геополитического контекста нет. А армяно-российским отношениям ничто не угрожает», - сказал Пашинян.