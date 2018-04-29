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Никол Пашинян передает подробности встречи с делегацией Госдумы РФ


На состоявшейся 29 апреля в  Ереване встрече членов делегации Госдумы  России и фракции «Елк», в которой принял участие  Никол Пашинян, обсуждались вопросы, касающиеся армяно-российских отношений и внутриполитической  ситуации в  Армении.

Как  передает Арменпресс, в ответ на  вопросы  журналистов Никол Пашинян сказал, что они заявили свою позицию – армяно-российские  отношения  должны  развиваться в нормальном русле.

«Мы  представили свою позицию и относительно членства в ЕАЭС и ОДКБ, и вообще армяно-российских  отношений в целом. Сказали, что Армения  должна оставаться в составе  ЕАЭС и ОДКБ, а  армяно-российские  отношения  должны  развиваться в нормальном русле.  Мы  настроены  на обсуждение  всех вопросов в рабочих, терпеливых условиях и прийти к  решению», - сказал Пашинян.

Что касается отношения  российских депутатов  к  проводимым в Армении акциям, то депутат НС  отметил, что они положительно оценивают и  сам факт, и воодушевление народа.

«Со своей  стороны  мы  заверили, что все  сказанное  нами публично – это реальность: в этом контексте никакого заговора  против  России нет, в нашем движении никакого геополитического контекста  нет. А   армяно-российским  отношениям ничто не  угрожает», - сказал Пашинян.

 

 




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