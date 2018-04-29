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Никол Пашинян сообщил некоторые подробности встречи с руководителем фракции РПА


Никол Пашинян сообщил некоторые подробности встречи с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном. 

«Мы  договорились организовать встречу с фракцией РПА  в  расширенном формате. Ваграм Багдасарян заверил, что во фракции  намерены не препятствовать выборам «народного кандидата» на пост премьер-министра 1 мая», - сказал Пашинян.

На замечание, что нужны еще 6 голосов РПА, Пашинян отметил: если действительно есть это намерение (не препятствовать выборам «народного кандидата» на пост премьер-министра 1 мая»), то РПА  обсудит и примет такое  решение, которое не помешает выборам.

На вопрос, является ли этим  «народным кандидатом» он сам, Пашинян ответил утвердительно.

Он сообщил также, что 29 или 30 апреля состоится встреча с фракцией РПА  в  расширенном формате.

 

 




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