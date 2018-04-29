Никол Пашинян сообщил некоторые подробности встречи с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном.

«Мы договорились организовать встречу с фракцией РПА в расширенном формате. Ваграм Багдасарян заверил, что во фракции намерены не препятствовать выборам «народного кандидата» на пост премьер-министра 1 мая», - сказал Пашинян.

На замечание, что нужны еще 6 голосов РПА, Пашинян отметил: если действительно есть это намерение (не препятствовать выборам «народного кандидата» на пост премьер-министра 1 мая»), то РПА обсудит и примет такое решение, которое не помешает выборам.

На вопрос, является ли этим «народным кандидатом» он сам, Пашинян ответил утвердительно.

Он сообщил также, что 29 или 30 апреля состоится встреча с фракцией РПА в расширенном формате.