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АРФД приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна


Верховный орган АРФД распространил сообщение о предстоящих 1 мая выборах премьер-министра РА. Арменпресс представляет заявление.

«Предположение о консенсусе вокруг выдвижения  единой  кандидатуры и политической повестки, о важности которой мы заявляли, может стать реальностью.

Итак, Верховный орган АРФД принял решение  на предстоящих 1 мая выборах премьер-министра РА поддержать кандидатуру  Никола Пашиняна».




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