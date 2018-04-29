АРФД приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна

Верховный орган АРФД распространил сообщение о предстоящих 1 мая выборах премьер-министра РА. Арменпресс представляет заявление.

«Предположение о консенсусе вокруг выдвижения единой кандидатуры и политической повестки, о важности которой мы заявляли, может стать реальностью.

Итак, Верховный орган АРФД принял решение на предстоящих 1 мая выборах премьер-министра РА поддержать кандидатуру Никола Пашиняна».