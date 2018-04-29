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СРОЧНО: Никол Пашинян встречается с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном


Депутат НС РА, руководитель блока «Елк» Никол Пашинян встречается  с  руководителем фракции РПА  Ваграмом Багдасаряном.

Корреспондент Арменпресс в НС РА сообщает, что  перед тем как  войти к руководителю фракции РПА   Пашинян отказался сообщить цель встречи.

До этого состоялась встреча членом ГД РФ и блока «Елк».

Арменпресс сообщит подробности.




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