СРОЧНО: Никол Пашинян встречается с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном
Депутат НС РА, руководитель блока «Елк» Никол Пашинян встречается с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном.
Корреспондент Арменпресс в НС РА сообщает, что перед тем как войти к руководителю фракции РПА Пашинян отказался сообщить цель встречи.
До этого состоялась встреча членом ГД РФ и блока «Елк».
Арменпресс сообщит подробности.
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