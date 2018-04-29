СРОЧНО: Никол Пашинян встречается с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном

Депутат НС РА, руководитель блока «Елк» Никол Пашинян встречается с руководителем фракции РПА Ваграмом Багдасаряном.

Корреспондент Арменпресс в НС РА сообщает, что перед тем как войти к руководителю фракции РПА Пашинян отказался сообщить цель встречи.

До этого состоялась встреча членом ГД РФ и блока «Елк».

Арменпресс сообщит подробности.