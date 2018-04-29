В Ереване возобновились инициированные Пашиняном акции – началось шествие студентов

29 апреля в 11:30 часов у памятника Исаакяну началась акция «Студенческое пробуждение – наш последний шаг».

Как передает Арменпресс, они идут по улицам АлекаМанукяна к ереванским университетам – Государственному, Медицинскому, Политехническому, Лингвистическому, Театральному. Оттуда по пр.Маштоца – к площади Франции, откуда выйдут на митинг на пл. Республики.

У Медицинского университета студенты, среди которых будущие врачи в белых халатах, закрыли перекресток улиц Абовяна-Корюна. Другая группа закрыла перекрестки Маштоца-Туманяна, Маштоца-Хоренаци.

Организатор акций Давид Петросян отметил, что она продолжится до 15:00 часов.

Вечером в 17:00 часов Пашинян совершит марш от площади Франции к пл. Республики, где в 19:00 состоится митинг.

27 апреля Пашинян и его сторонники направились в Гюмри, а 28 апреля – в Ванадзор, где провели митинги.

В ночь на 29 апреля депутат НС РА Никол Пашинянвновь встретился с президентом РА. Они обсуждали последние события внутриполитической ситуации и пути ее разрешения.

28 апреля спикер фракции Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил, что РПА не выдвинет кандидата на пост премьер-министра.

Глава фракции «Царукян» ГагикЦарукян заявил, что партия не выдвинет своего кандидата в премьер-министры, а будет поддерживать «народного кандидата».

Предположительно АРФД подержит кандидатуру Никола Пашиняна.