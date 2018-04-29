В Ереване возобновились инициированные Пашиняном акции – началось шествие студентов
29 апреля в 11:30 часов у памятника Исаакяну началась акция «Студенческое пробуждение – наш последний шаг».
Как передает Арменпресс, они идут по улицам АлекаМанукяна к ереванским университетам – Государственному, Медицинскому, Политехническому, Лингвистическому, Театральному. Оттуда по пр.Маштоца – к площади Франции, откуда выйдут на митинг на пл. Республики.
У Медицинского университета студенты, среди которых будущие врачи в белых халатах, закрыли перекресток улиц Абовяна-Корюна. Другая группа закрыла перекрестки Маштоца-Туманяна, Маштоца-Хоренаци.
Организатор акций Давид Петросян отметил, что она продолжится до 15:00 часов.
Вечером в 17:00 часов Пашинян совершит марш от площади Франции к пл. Республики, где в 19:00 состоится митинг.
27 апреля Пашинян и его сторонники направились в Гюмри, а 28 апреля – в Ванадзор, где провели митинги.
В ночь на 29 апреля депутат НС РА Никол Пашинянвновь встретился с президентом РА. Они обсуждали последние события внутриполитической ситуации и пути ее разрешения.
28 апреля спикер фракции Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил, что РПА не выдвинет кандидата на пост премьер-министра.
Глава фракции «Царукян» ГагикЦарукян заявил, что партия не выдвинет своего кандидата в премьер-министры, а будет поддерживать «народного кандидата».
Предположительно АРФД подержит кандидатуру Никола Пашиняна.