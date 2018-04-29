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В Ереване возобновились инициированные Пашиняном акции – началось шествие студентов


29 апреля в 11:30 часов  у памятника Исаакяну началась акция «Студенческое пробуждение – наш последний  шаг».

Как  передает Арменпресс, они идут по  улицам АлекаМанукяна к ереванским университетам – Государственному, Медицинскому, Политехническому, Лингвистическому, Театральному. Оттуда по пр.Маштоца – к  площади Франции, откуда  выйдут на митинг на пл. Республики.  

У  Медицинского университета студенты, среди которых будущие  врачи в  белых халатах, закрыли перекресток улиц Абовяна-Корюна. Другая группа  закрыла перекрестки Маштоца-Туманяна, Маштоца-Хоренаци.

Организатор акций  Давид Петросян отметил, что она продолжится до  15:00 часов.

Вечером в 17:00 часов  Пашинян совершит марш от площади Франции к пл. Республики, где  в  19:00 состоится митинг.

27 апреля Пашинян и его сторонники направились в  Гюмри, а 28 апреля – в Ванадзор, где провели митинги.

В  ночь на 29 апреля депутат НС РА Никол Пашинянвновь встретился  с президентом РА. Они обсуждали последние  события  внутриполитической ситуации и пути ее разрешения.

28 апреля спикер фракции Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил, что РПА не выдвинет кандидата на пост премьер-министра.

Глава фракции «Царукян» ГагикЦарукян заявил, что партия  не  выдвинет своего кандидата в премьер-министры, а будет поддерживать «народного кандидата».

Предположительно АРФД подержит кандидатуру  Никола Пашиняна.

 

 

 




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