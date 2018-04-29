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Депутаты Госдумы РФ встречаются в парламенте с членами блока «Елк» - во встрече участвует Пашинян


Депутаты  Госдумы  РФ  встречаются в парламенте с членами блока «Елк». Пресс-спикер НС РА Арсен Бабаян сообщил, что  во встрече  участвует руководитель блока Никол Пашинян.

«В НС проходит встреча депутатов ГД РФ и членов блока «Елк». Во  встрече  участвует руководитель блока Никол Пашинян», - сказал Бабаян.

Пашинян сообщил, что в  ночь на  29 апреля состоялась его встреча  с  президентом РА  Арменом Саркисяном.

В ходе  пресс-конференции 28 апреля члены  ГД РФ  заявили, что готовы  встретиться с Николом Пашиняном.

 




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