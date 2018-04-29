Депутаты Госдумы РФ встречаются в парламенте с членами блока «Елк» - во встрече участвует Пашинян

Депутаты Госдумы РФ встречаются в парламенте с членами блока «Елк». Пресс-спикер НС РА Арсен Бабаян сообщил, что во встрече участвует руководитель блока Никол Пашинян.

«В НС проходит встреча депутатов ГД РФ и членов блока «Елк». Во встрече участвует руководитель блока Никол Пашинян», - сказал Бабаян.

Пашинян сообщил, что в ночь на 29 апреля состоялась его встреча с президентом РА Арменом Саркисяном.

В ходе пресс-конференции 28 апреля члены ГД РФ заявили, что готовы встретиться с Николом Пашиняном.