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Армянская Апостольская церковь отмечает праздник знамения Святого Креста – Сурб Хач


29 апреля Армянская Апостольская церковь отмечает праздник знамения Святого Креста – Сурб Хач. Об этом  передает Арменпресс со ссылкой на qahana.am.

В 351г., в дневное  время на небе – от Голгофы до Елеонской горы,  виднелся  светлый  знак  креста. Епископ Иерусалимский  написал об этом письмо  императору  Константину, посчитав  этот знак  доказательством истинности православной веры, призвав императора  обратиться в  эту  веру.

Это письмо было переведено на  армянский, и каждый год он зачитывается в день явления  Святого Креста.

ААЦ отмечает этот праздник через 28 дней после  Пасхи.




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