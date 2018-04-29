29 апреля Армянская Апостольская церковь отмечает праздник знамения Святого Креста – Сурб Хач. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на qahana.am.

В 351г., в дневное время на небе – от Голгофы до Елеонской горы, виднелся светлый знак креста. Епископ Иерусалимский написал об этом письмо императору Константину, посчитав этот знак доказательством истинности православной веры, призвав императора обратиться в эту веру.

Это письмо было переведено на армянский, и каждый год он зачитывается в день явления Святого Креста.

ААЦ отмечает этот праздник через 28 дней после Пасхи.