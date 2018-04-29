ЗПЧ беспокоит факт опубликования номеров телефонов депутатов НС

Мониторинг соцсетей со стороны аппарата ЗПЧ показал, что в последнее время увеличился градус нетерпимости и ненависти в высказываниях.

Как сообщили Арменпресс в аппарате ЗПЧ, особую тревогу вызывает дифференциация и конфронтация отдельных групп общества. При этом мнение оппонента вообще не признается, а отзывы зачастую унижают человеческое достоинство – вплоть до ненависти, а в отдельных случаях – до враждебности к конкретным лицам.

«Это факторы, способствующие очевидному усилению напряженности в обществе, особенно если учесть, что в последнее время кратно увеличилась степень вовлеченности членов общества в соцсети, а массовые акции все еще продолжаются.

С точки зрения гарантии прав человека в любом случае наиболее важным является защита человеческого достоинства и тайны личной жизни.

В этом смысле особенно тревожит, например, опубликование данных, касающихся личной жизни членов НС, в том числе и номеров телефонов. Мониторинг свидетельствует о том, в тех социальных медиа, где публиковались эти номера, появились сарказм, оскорбления и ненависть. Совершенно очевидно, что это фактор, способствующий очевидному усилению напряженности в обществе. Более того, это может стать опасной предпосылкой психологического воздействия путем несанкционированного распространения личных данных.

В наше сложное время чрезвычайно важна роль СМИ. Поэтому Омбудсмен призывает все СМИ незамедлительно удалить любой комментарий, содержащий пропаганду ненависти или призыв к насилию – независимо от того, сделаны они от имени фальшивого или реального пользователя.

Призываем также обращать больше внимания на достоверность распространяемых слухов, а также выбор заголовков», - говорится в заявлении.