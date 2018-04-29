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ЗПЧ беспокоит факт опубликования номеров телефонов депутатов НС


Мониторинг соцсетей со стороны  аппарата  ЗПЧ показал, что в последнее время увеличился градус нетерпимости и ненависти в  высказываниях.

Как  сообщили Арменпресс в аппарате  ЗПЧ, особую тревогу  вызывает дифференциация и конфронтация  отдельных групп общества. При этом мнение  оппонента  вообще  не  признается, а отзывы зачастую унижают человеческое достоинство – вплоть до ненависти, а в отдельных случаях – до враждебности к  конкретным лицам.

«Это факторы, способствующие  очевидному усилению напряженности  в обществе, особенно если учесть, что в  последнее время кратно увеличилась степень вовлеченности членов  общества в соцсети, а массовые  акции все  еще продолжаются.

С точки зрения  гарантии прав человека в любом случае наиболее важным является защита человеческого  достоинства и  тайны личной жизни. 

В этом смысле  особенно тревожит, например, опубликование данных, касающихся личной  жизни членов НС, в том числе  и номеров  телефонов. Мониторинг свидетельствует о том, в  тех социальных медиа, где публиковались эти номера, появились сарказм, оскорбления и ненависть. Совершенно очевидно, что это фактор,   способствующий  очевидному усилению напряженности  в обществе. Более того, это может стать опасной предпосылкой психологического воздействия путем несанкционированного распространения  личных данных. 

В наше сложное время чрезвычайно важна роль СМИ. Поэтому  Омбудсмен призывает все  СМИ незамедлительно удалить любой комментарий, содержащий пропаганду  ненависти или призыв к  насилию – независимо от того, сделаны  они от имени фальшивого или реального пользователя.

Призываем также обращать больше  внимания на достоверность распространяемых слухов, а также выбор заголовков», - говорится в  заявлении.

 




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