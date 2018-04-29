Никол Пашинян вновь объявил о своей встрече с президентом РА

Депутат НС РА Никол Пашинян объявил о своей встрече с президентом РА в ночь на 29 апреля.

«Встретился с президентом Арменом Саркисяном. Обсуждали последние события во внутриполитической ситуации и возможные пути решения», - как передает Арменпресс, сообщил Пашинян через Facebook.

Предыдущая встреча с президентом состоялась 26 апреля, а первая – 21 апреля – на площади Республики.