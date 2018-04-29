Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Никол Пашинян вновь объявил о своей встрече с президентом РА


Депутат НС РА Никол Пашинян объявил о своей встрече с президентом РА в ночь на 29 апреля.

«Встретился с  президентом Арменом Саркисяном. Обсуждали последние  события во внутриполитической ситуации и возможные пути решения», - как  передает Арменпресс, сообщил Пашинян через Facebook.

Предыдущая встреча  с президентом состоялась 26 апреля, а первая – 21 апреля – на площади Республики.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации