США призывают провести добросовестные переговоры на основе Конституции

США призывают все вовлеченные стороны в Армении провести добросовестные переговоры по формированию нового правительства на основе Конституции.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении спикера госдепа США ХизерНойерт. Представляем текст заявления полностью.

«Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении.

В качестве друга Армении, мы призываем все стороны провести добросовестные переговоры вокруг формирования нового правительства на основе конституции, и достичь такого разрешения ситуации, которое будет отражать интересы всех граждан Армении.

Мы поддерживаем постоянные условия аппарата президента Саркисяна, направленные на установление диалога между всеми сторонами.Мы продолжаем выражать удовлетворенность относительного мирного характера демонстраций, и выражаем уверенность, что в ближайшие дни силы безопасности и те, кто реализует свое право на мирные демонстрации, будут по-прежнему воздерживаться от насилия».