Предполагается, что АРФ “Дашнакцутюн” поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьер-министра

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» на выборах премьер-министра в парламенте 1-го мая поддержит кандидатуру Никола Пашиняна. Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт АРФД, об этом заявил представитель Верховного органа АРФД в Армении Арсен Амбарцумян.

По его словам, это исходит из логики сделанного накануне

заявления

Верховного органа партии.