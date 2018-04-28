Предполагается, что АРФ “Дашнакцутюн” поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьер-министра
Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» на выборах премьер-министра в парламенте 1-го мая поддержит кандидатуру Никола Пашиняна. Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт АРФД, об этом заявил представитель Верховного органа АРФД в Армении Арсен Амбарцумян.По его словам, это исходит из логики сделанного накануне заявления Верховного органа партии.
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