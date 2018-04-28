Парламентская фракция «Царукян» не выдвинет кандидатуру на пост премьер-министра Армении

Парламентская фракция «Царукян» не собирается выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил лидер партии «Процветающая Армения», лидер фракции «Царукян» Гагик Царукян в интервью на телеканале «Кентрон».

«Народ должен решить выдвинуть этого кандидата. Со всей моей командой мы как один дадим свой голос кандидату от народа. Мы не будем выдвигать кандидата, мы будем защищать кандидата, выдвинутого народом», - сказал Царукян.

На замечание ведущего Петроса Казаряна о том, что народный кандидат - депутат НС Никол Пашинян, Царукян ответил: «Кандидатом будет Никол, Сасун, Арарат, я снова заявляю, мы, как один человек, дадим свой голос кандидату от народа».

28 апреля Республиканская партия Армении (РПА) также объявила, что не выдвинет своего кандидата. Республиканская партия Армении обсудит программы всех кандидатов и представит свое решение до голосования.