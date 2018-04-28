Пашинян готов встретиться с фракцией РПА и призывает другие партии не выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра

Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян заявил, что если какой-либо другой кандидат, кроме него самого, будет избран премьер-министром на выборах 1 мая в парламенте, то протесты будут продолжаться по всей стране в 10 раз сильнее. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом во время митинга 28 апреля на центральной площади Ванадзора.

«Республиканская партия объявила, что не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра. Однако будет правильно, если фракция РПА совместно с другими фракциями выдвинет кандидата народа в качестве кандидата на пост премьер-министра. Я готов встретиться со всеми депутатами РПА. Если они сделают свой шаг, то они станут соавторами этого исторического достижения», - сказал Пашинян, призывая другие политические партии не выдвигать своих кандидатов.

Пашинян отметил, что многие пытаются представить, как будто события кружатся вокруг людей, кто должен занять пост премьер-министра. По словам Пашиняна, на самом деле речь идет о том, будет этот кризис решен или он будет продолжаться и в будущем.

Говоря о планах на 29 апреля, Пашинян отметил, что они вернутся к массовым акциям гражданского непослушания по всей территории Армении и в Ереване с 12:00. Все учебные заведения объявляют забастовку, все улицы закрываются. Митинг состоится в 19:00 на площади Республики в Ереване, поэтому все дороги будут вновь открыты в 16:00, чтобы люди смогли добраться до места проведения митинга.

28 апреля Республиканская партия Армении (РПА) также объявила, что не выдвинет своего кандидата. Республиканская партия Армении обсудит программы всех кандидатов и представит свое решение до голосования.