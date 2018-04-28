В основе решения РПА не выдвигать своего кандидата лежат внутренняя стабильность и безопасность Армении и Арцаха

Депутаты парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) встретились с третьим президентом Армении, лидером правящей партии РПА Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов на брифинге 28 апреля, подчеркнув, что повестка встречи включает текущую внутриполитическую ситуацию и участие правящей партии в предстоящих 1 мая выборах премьер-министра.

«Учитывая внутриполитическую ситуацию, РПА всегда говорила, что для нее приоритетом являются интересы государства, интересы отечества, безопасность Армении и Арцаха и внутренняя стабильность. Руководствуясь этими вызовами и приоритетами, РПА решила, что фракция РПА в НС не выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра», - сказал Шармазанов, представив заявление партии.

По его словам, правящая партия обсудит программы всех кандидатов и представит свою позицию до голосования.

«Политическая ситуация изменилась, в стране внутриполитический кризис. В Армении есть новые реалии, и мы не раз говорили, что наш приоритет - не интересы партии, а выгоды государства. Мы руководствуемся принципом «с моей партией, но для моей нации». Когда Республиканская партия была основана под руководством Ашота Навасардяна, впоследствии Андраника Маргаряна, Вазгена Саркисяна, политические отцы нашей партии, учредители, не завещали нам идею пропартийности. Они завещали нам идею создания государственности и прогосударственности», - сказал он.

Республиканская партия Армении является одним из важнейших столпов независимой армянской государственности.

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