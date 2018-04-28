СРОЧНО: Республиканская партия Армении не выдвинет кандидата на пост премьер- министра

Фракция Республиканской партии Армении (РПА) не выдвинет кандидата на пост премьер-министра. Об этом заявил 28 апреля представитель РПА Эдуард Шармазанов, выступая от имени партии.

По его словам, РПА обсудит программы всех кандидатов и представит свою позицию до голосования.

Арменпресс

позднее представит заявление полностью.