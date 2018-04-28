Никол Пашинян: один человек – два образа: взгляд российского аналитика на внутриполитические события в Армении

Аналитик российского электронного издания “Фонд стратегической культуры” (Fondsk.ru) Арина Цуканова написала аналитическую статью о внутриполитических событиях в Армении. Арменпресс представляет статью полностью:

“В эти революционные для Армении дни всё чаще звучит вопрос: «Что у Никола Пашиняна в рюкзаке, с которым он не расстаётся?» «Говорят, что там – кот», – иронизируют армяне, не поддерживающие кандидатуру трибуна «бархатной революции» на должность безальтернативного «народного премьера».

Действительно, ассоциация с котом в мешке напрашивается сама собой: очень уж противоречива фигура Пашиняна. Ещё не так давно он был «как денди лондонский одет» – чисто выбритое лицо, костюм с иголочки, хрустящая рубашка, модный галстук. Человек, который сегодня возглавляет протесты в Армении, выглядит совсем по-другому: борода, бейсболка, камуфлированная футболка, вечный рюкзачок за плечами и такая же вечно забинтованная рука (по одной легенде, рана получена в стычке с полицейскими от светошумовой гранаты, по другой – Пашинян прорывался к зданию Национального собрания через колючую проволоку).

Такое впечатление, что это два совершенно разных Никола, один из которых (тот, что в костюме и при галстуке) заявляет, что Армения вступила в ЕАЭС «не добровольно, а вынужденно» и цель парламентской фракции «Елк» («Выход») – сохранение суверенитета Армении, что не представляется возможным в составе ЕАЭС. «Елк», которая в 2017 году усадила Никола Пашиняна в парламентское кресло, к слову, всегда выступала за выход Армении из ЕАЭС. «Со вступлением в ЕАЭС и в контексте происходящих вокруг него процессов суверенитет Армении получил серьезные удары, и эти процессы будут продолжаться, став с момента «икс» неконтролируемыми для нас, если уже не стали», – утверждал Никол в галстуке и свежей рубашке.

Нынешний «бархатный» Пашинян – тот, что с рюкзачком и в бейсболке, – заговорил по-другому. «Сейчас ситуация такова, что выход из таких организаций, как ЕАЭС и ОДКБ может происходить только путем референдума. Но я уже сказал, что мы не собираемся делать каких-то геополитических резких движений. Как я уже сказал, мы собираемся делать только такие шаги, которые в интересах Республики Армения», – заявил он на пресс-конференции для иностранных журналистов 24 апреля 2018 года.

Вчерашний Пашинян обвинял Россию в том, что она «по зёрнышку забирает наш суверенитет», а армяно-российские отношения «не являются партнёрскими». Но сегодняшний Никол стелет куда бархатнее: «Нет никаких сомнений, что Россия и Армения – дружественные, братские страны. Но это не означает, что в наших отношениях нет проблем. Но наша цель не критиковать эти проблемы, а решать их путем диалога, путем переговоров. Я уверен, что этот разговор с Россией получится».

Пашинян без бороды утверждал, что соглашение об ассоциации с ЕС «является противовесом, защищающим суверенитет Армении». Пашинян с бородой – многовекторный, для него отношения с Россией, Ираном, ЕС и США равноценны: «Мы исходим из национальных интересов Армении, а это означает, что мы очень ценим армяно-иранские отношения, очень ценим армяно-российские отношения, очень ценим отношения между Арменией и ЕС, а также отношения между Арменией и США, армяно-грузинские отношения. Мы не собираемся развивать наши отношения с какой-либо страной в ущерб отношениям с другими странами. Это очень важно».

Который Никол Пашинян настоящий, разобраться сложно. Вроде и говорит бородатый человек с рюкзачком проникновенно и убедительно, но что-то мешает поверить в то, что он отказался от себя прежнего – безбородого политика, произносившего совсем другие слова.

Выходит, правы те, кто шутит, что не рюкзак у Пашиняна за плечами, а кот в мешке?

Он и сегодня противоречив, этот человек: то настаивает на исключительно мирном протесте, то вдруг угрожает захватом правительственных зданий, если не будет выполнено условие поддержки «народного премьера» (его самого) парламентом. То Никол Пашинян требует внеочередных выборов в парламент, то, их не дожидаясь, заявляет, что правящая Республиканская партия Армении должна полностью капитулировать – «однозначно и безоговорочно признать победу народной, «бархатной», ненасильственной революции».

В Армении продолжаются протесты – теперь уже с требованиями отставки исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна, градоначальника Еревана Тарона Маргаряна и внеочередных выборов главы городской администрации, ухода РПА из власти и утверждения «народного премьера». Требования эти каждый день обновляются: так, «Елк» заговорила о смене власти в Ереване в Совете старейшин 26 апреля. «Ереван – локомотив происходящей смены власти», – сказано в заявлении блока «Елк». Уже ясно, что завтра будут названы новые фамилии тех, кто, по мнению оппозиции, должен уйти, послезавтра появится новый список…

Отставка Сержа Саргсяна запустила процесс, который оппозиционеры и называют «бархатной революцией»: их задача – сменить всю власть в стране, сменить на себя самих, даже в условиях недостаточной поддержки общества. Толпа на улицах, какой бы многочисленной она ни была, – это всё-таки не голосование. А выборов, даже внеочередных и досрочных, без железных гарантий премьерства «народного кандидата», а далее – «народного правительства» оппозиция опасается и поэтому не желает: ликующие люди на улицах, в числе которых студенты и дети, – это одно, взрослые избиратели – совершенно другое.

Оттого-то Пашинян никак не хочет долгой процедуры, выписанной в действующей Конституции Армении: если его не выберут премьером на днях (фракция «Елк» уже официально выдвинула его кандидатуру), ждать выборов в самом лучшем случае придётся до июля. За два с лишним месяца революционные страсти остынут, «гавроши» в голосовании участвовать не будут, студенты уйдут на каникулы, мобилизовать молодёжь на избирательные участки гораздо труднее, чем на весёлые революции. Захватить всю власть в Армении путём выборов – не выйдет, посему использовать революционный запал Пашиняну и его неизвестным (пока) кураторам нужно сейчас. Тем более что предпосылки к успеху есть: власть осыпается, «дашнаки» (Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», имеющая семь мест в Национальном собрании) вышли из правящей коалиции. «К счастью, до сих пор удавалось избежать худших вариантов развязки ситуации. АРФ «Дашнакцутюн» все эти дни последовательно прилагала усилия для поисков приемлемого и разумного решения в интересах страны и народа путем диалога. Однако так продолжаться не может, могут возникнуть серьезные вызовы», – весьма туманно объясняет партия своё участие в развале парламентской коалиции. Подали в отставку три министра и губернаторы Ширакской и Арагацотнской областей от АРФ «Дашнакцутюн».

Для избрания Пашиняна премьер-министром нужны 53 голоса, на сегодняшний день у оппозиции их 40, возможно, 47 вместе с «Дашнакцутюн». Это если все до одного отдадут голоса Пашиняну. Ему остаётся добыть минимум 6 голосов, переманив на свою сторону часть республиканцев. Обсуждение вопроса о выборах премьер-министра Армении назначено на полдень 1 мая, в этот же день может состояться и голосование – депутаты соберутся на специальное заседание, посвящённое единственному вопросу.

Власть в Армении осыпается, но пока, несмотря на бешеную активность бородатого человека с рюкзачком, не рушится в пыль. Главные события впереди, если за оставшиеся до 1 мая несколько дней Пашинян не найдёт необходимые ему голоса:

– это, несмотря на старательное разжигание ненависти протестующих к РПА, так или иначе подорвёт его старательно скроенный технологами армянской революции имидж «народного лидера»;

– это заставит его прибегнуть к радикализации протеста, а те, кто «ведёт» Пашиняна, всеми силами стремятся отмежевать его нынешнего, образца 2018 года, от него самого десятилетней давности, когда в результате уличных беспорядков погибли люди.

1 мая, наконец, станет ясно, что же будет в Армении дальше: сменит ли Пашинян простенькую, но многозначительную футболку в стиле милитари на дорогой костюм или республиканцы под натиском «бархатной революции» всё же устоят, выдвинут в премьеры своего кандидата (и тем самым спровоцируют новую волну уличных протестов) или запустят процесс внеочередных выборов парламента.

Никол Пашинян заявил о том, что он готов продолжать протесты до тех пор, пока не станет премьер-министром Армении. При этом, конечно, он сослался на протестующих – мол, «я просто думаю, что люди не дадут нам действовать по-другому». Роль человека с рюкзачком (котом в мешке?) состоит в том, чтобы не дать людям остановиться, пока он лично не будет поставлен во главе Армении”.