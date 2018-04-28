Россия категорически против любой попытки силового решения карабахской проблемы – Затулин

Россия категорически против любой попытки силового решения карабахской проблемы. Так заявил на встрече с журналистами в ИА Арменпресс первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийскому интегрированию и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы против применения силы, против реванша. Мы тяжело переживаем апрельские события. Я знаю, что случившееся в апреле 2016г. – это инициатива Азербайджана. У меня нет сомнений, что таким образом он решил нарушить паритет – исходя из внешних и внутренних своих проблем. Сожалею, что было применено российское оружие. Надеюсь, что предоставленное Россией вооружение поможет Армении восстановить равновесие. Россия категорически против любой попытки силового решения карабахской проблемы», – сказал Затулин, добавив, что мирные переговоры должны быть продолжены, а провокации исключены.

«Наше присутствие в Армении, телефонные переговоры высшего руководства Армении и России – все этом доказывает, что Россия не отступает от Армении. И это должно быть ясно не только в Армении, но и в Азербайджане. Не думаю, что сейчас Азербайджан попытается дестабилизировать ситуацию или воспользоваться внутриполитическими событиями в Армении», - сказал он.

Относительно карабахского урегулирования Затулин сказал, что сами стороны должны прийти к консенсусу. Никто за них это не сделает. При этом он подчеркнул, что в любом случае должно быть учтено мнение проживающего в Арцахе народа.