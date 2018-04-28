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Россия категорически против любой попытки силового решения карабахской проблемы – Затулин


Россия  категорически против  любой  попытки силового решения  карабахской проблемы. Так  заявил на встрече  с журналистами в  ИА Арменпресс первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийскому интегрированию  и связям с соотечественниками Константин Затулин.  

«Мы  против  применения  силы, против  реванша. Мы  тяжело переживаем апрельские  события. Я знаю, что случившееся в апреле 2016г. – это инициатива Азербайджана. У меня  нет  сомнений, что таким образом  он решил нарушить паритет – исходя из внешних и внутренних своих проблем. Сожалею, что было применено российское  оружие. Надеюсь, что предоставленное  Россией  вооружение поможет Армении восстановить равновесие. Россия  категорически против  любой  попытки силового решения  карабахской проблемы», – сказал Затулин, добавив, что мирные переговоры  должны  быть продолжены, а  провокации исключены.  

«Наше присутствие в Армении, телефонные переговоры  высшего руководства Армении и России – все  этом доказывает, что Россия  не  отступает от Армении. И это должно быть ясно не  только в Армении, но и в  Азербайджане. Не  думаю, что сейчас Азербайджан попытается дестабилизировать ситуацию или воспользоваться внутриполитическими событиями в  Армении», - сказал он.

Относительно карабахского урегулирования  Затулин сказал, что сами стороны  должны прийти к  консенсусу.  Никто за них это не  сделает. При этом он подчеркнул, что в  любом случае должно быть учтено мнение  проживающего в  Арцахе народа.

 




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