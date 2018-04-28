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Мы готовы к прямым переговорам – в Иджеване состоялся митинг, организованный НиколомПашиняном


Никол Пашинян готов  обсудить сложившуюся ситуацию со всеми депутатами фракции РПА.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в Иджеване  на митинге на площади Ополченцев.  «Мы  готовы  встретиться со всеми в приемлемом для  нас формате», - подчеркнул он.

«Я родом из Иджевана, но в политике по чувству гражданственности я настолько же иджеванец, сколь и карабахец, карабахец настолько, насколько и ехегнадзорец, ехегнадзорец настолько, насколько и гюмриец», - сказал Пашинян.

Он сообщил, что с 29 апреля по всей  республике  возобновятся акции. «Наша борьба – это борьба без насилия и с открытыми руками», - сказал Пашинян, призвав участников акций  соблюдать правила  уличного движения и не  ездить без номерных знаков.

«Все, кто нарушит эти условия – они не  с нами. Никто не  вправе  дискредитировать наше движение», - сказал он.

После  Иджевана участники двинулись в  Ванадзор, где  также ожидается митинг.

 

 




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