Мы готовы к прямым переговорам – в Иджеване состоялся митинг, организованный НиколомПашиняном

Никол Пашинян готов обсудить сложившуюся ситуацию со всеми депутатами фракции РПА.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в Иджеване на митинге на площади Ополченцев. «Мы готовы встретиться со всеми в приемлемом для нас формате», - подчеркнул он.

«Я родом из Иджевана, но в политике по чувству гражданственности я настолько же иджеванец, сколь и карабахец, карабахец настолько, насколько и ехегнадзорец, ехегнадзорец настолько, насколько и гюмриец», - сказал Пашинян.

Он сообщил, что с 29 апреля по всей республике возобновятся акции. «Наша борьба – это борьба без насилия и с открытыми руками», - сказал Пашинян, призвав участников акций соблюдать правила уличного движения и не ездить без номерных знаков.

«Все, кто нарушит эти условия – они не с нами. Никто не вправе дискредитировать наше движение», - сказал он.

После Иджевана участники двинулись в Ванадзор, где также ожидается митинг.