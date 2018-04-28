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Лапшин об Азербайджане: я для себя сотру с карты эту каспийскую страну


Блогер Александр Лапшин вновь обратился к периоду  пребывания  в азербайджанской тюрьме.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в Facebook.

«Меня  постоянно спрашивали, поему  я пристал к  Азербайджану и какова моя  цель. Да  очень просто. Моя цель – наказать их за совершенные преступления  золотым шекелем.  Это раз. Во-вторых, хочу  рассказать миру, как  действует режим в Азербайджане – и не только о том, что сделали со мной, но и как  они поступают со своими гражданами. В итоге  будет то же, что сделали с тем несчастным американским туристом в Северной  Корее. Скоро наряду  с иском против  Азербайджана  в Страсбурге будет подан иск и в США. И после  этого я для  себя  сотру с карты эту  каспийскую страну и обещаю больше  не вспоминать о ней.

Я просил их  угодить мне  тонной икры в шекелевом эквиваленте. Это проще и дешевле, чем довести ситуацию до точки кипения. И пока они молчат – стало быть, подсчитывают, сколько искры  останется после  подкупа евродепутатов», - написал Лапшин.

 




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