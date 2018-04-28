Лапшин об Азербайджане: я для себя сотру с карты эту каспийскую страну

Блогер Александр Лапшин вновь обратился к периоду пребывания в азербайджанской тюрьме.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в Facebook.

«Меня постоянно спрашивали, поему я пристал к Азербайджану и какова моя цель. Да очень просто. Моя цель – наказать их за совершенные преступления золотым шекелем. Это раз. Во-вторых, хочу рассказать миру, как действует режим в Азербайджане – и не только о том, что сделали со мной, но и как они поступают со своими гражданами. В итоге будет то же, что сделали с тем несчастным американским туристом в Северной Корее. Скоро наряду с иском против Азербайджана в Страсбурге будет подан иск и в США. И после этого я для себя сотру с карты эту каспийскую страну и обещаю больше не вспоминать о ней.

Я просил их угодить мне тонной икры в шекелевом эквиваленте. Это проще и дешевле, чем довести ситуацию до точки кипения. И пока они молчат – стало быть, подсчитывают, сколько искры останется после подкупа евродепутатов», - написал Лапшин.