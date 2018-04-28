Время в Ереване: 11:07:36,   28 Апрель

Если Никол Пашинян найдет возможным, то мы готовы встретиться – Константин Затулин


Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийскому интегрированию  и связям с соотечественниками Константин Затулин готов встретиться с НиколомПашиняном.На пресс-конференциив  ИА Арменпресс Затулин отметил, что провел уже  несколько встреч – со спикером НС РА Ара Баблояном, со своими коллегами. Сегодня состоялись встречи с  представителями парламентских фракций. 

«Лично я должен был иметь возможность встретиться с представителями блока «Елк», АРФД. Из блока «Елк» пришли не  втом составе, который мы  ожидали, примерно через полчаса подошел Мирзоян, он выступил и ответил на  вопросы. Отсутствие  остальных он объяснил тем, что их оскорбила оценка Рыжкова. Я не  присутствовал при этом неприятном эпизоде и не  знаю, о каком оскорблении идет речь. Сожалею только, что представители фракции, которые  провозглашают своего лидера  премьером, говорили таким образом  и не готовы общаться в полном составе», - сказал Затулин. Отметив, что они готовы обсудить насущные вопросы  со всеми, в том числе  и с Пашиняном, Константин Федорович  Затулин сказал, что в курсе, что Пашиняна  нет в  городе, поэтому  и не  мог присутствовать.  

По просьбе  журналистов он прокомментировал оценки Николая Рыжкова.

«Я не  собираюсь оправдать или  просить прощения  вместо кого-либо. Могу сказать, что Николай  Рыжков – человек достаточно честный и открыто высказывающий свое  мнение. Он предполагал открытый разговор и говорил так, как  посчитал нужным. Праду  он говорил или нет, могут оценить те, кто его слышал, но я не собираюсь выступать тут в  роли гуру и давать уроки Рыжкову. Кстати, если не  ошибаюсь, в этом году  ему  исполняется 90 лет.  И я бы посоветовал не  делать из мухи слона», - сказал Константин Затулин.

Он сообщил, что в повестке  стоит встреча  си.о. премьер-министра  Кареном Карапетяном. 

«Карена Карапетяна  я знаю не очень близко, но в  России его хорошо знают и высоко ценят. Хочу  выразить  нашу поддержку Карену  Карапетяну,   которому выпало решить  сложную задачу.  Не знаю, будет избран он или другой кандидат. Но на  встрече  с ним буду говорить о том, чтобы  к сложившейся ситуации не  прибавились новые  страсти.  Мы  заинтересованы  в  том, чтобы проблема была решена в парламенте, в рамках закона. Россия  внимательно следит за событиями. Если процесс  провалится, и кто бы  ни попытался воздействовать на процесс с помощью силы, то я  не  уверен, что мы  в  России примем это однозначно. Мы  будем вынуждены прийти к  отношениям де-факто, а не  де-юре. Это мое  личное  мнение», - сказал он.  

Константин Затулин отметил, что встречался также с президентом Арцаха Бако Саакяном и экс-президентом Робертом Кочаряном. Журналисты  попросили поподробнее рассказать о встрече с Кочаряном.

«Я с большим уважением отношусь ко всем. Могу сказать, что мы  обсуждали вопросы внутриполитической ситуации. Его оценки достаточно трезвые. Я  не  правомочен говорить о высказанном. Могу  сказать, что госполин Кочарян – патриот, как  и другие  руководители Армении, он желает благополучия своей стране», - сказал Константин Затулин.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации