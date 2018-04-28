Если Никол Пашинян найдет возможным, то мы готовы встретиться – Константин Затулин

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийскому интегрированию и связям с соотечественниками Константин Затулин готов встретиться с НиколомПашиняном.На пресс-конференциив ИА Арменпресс Затулин отметил, что провел уже несколько встреч – со спикером НС РА Ара Баблояном, со своими коллегами. Сегодня состоялись встречи с представителями парламентских фракций.

«Лично я должен был иметь возможность встретиться с представителями блока «Елк», АРФД. Из блока «Елк» пришли не втом составе, который мы ожидали, примерно через полчаса подошел Мирзоян, он выступил и ответил на вопросы. Отсутствие остальных он объяснил тем, что их оскорбила оценка Рыжкова. Я не присутствовал при этом неприятном эпизоде и не знаю, о каком оскорблении идет речь. Сожалею только, что представители фракции, которые провозглашают своего лидера премьером, говорили таким образом и не готовы общаться в полном составе», - сказал Затулин. Отметив, что они готовы обсудить насущные вопросы со всеми, в том числе и с Пашиняном, Константин Федорович Затулин сказал, что в курсе, что Пашиняна нет в городе, поэтому и не мог присутствовать.

По просьбе журналистов он прокомментировал оценки Николая Рыжкова.

«Я не собираюсь оправдать или просить прощения вместо кого-либо. Могу сказать, что Николай Рыжков – человек достаточно честный и открыто высказывающий свое мнение. Он предполагал открытый разговор и говорил так, как посчитал нужным. Праду он говорил или нет, могут оценить те, кто его слышал, но я не собираюсь выступать тут в роли гуру и давать уроки Рыжкову. Кстати, если не ошибаюсь, в этом году ему исполняется 90 лет. И я бы посоветовал не делать из мухи слона», - сказал Константин Затулин.

Он сообщил, что в повестке стоит встреча си.о. премьер-министра Кареном Карапетяном.

«Карена Карапетяна я знаю не очень близко, но в России его хорошо знают и высоко ценят. Хочу выразить нашу поддержку Карену Карапетяну, которому выпало решить сложную задачу. Не знаю, будет избран он или другой кандидат. Но на встрече с ним буду говорить о том, чтобы к сложившейся ситуации не прибавились новые страсти. Мы заинтересованы в том, чтобы проблема была решена в парламенте, в рамках закона. Россия внимательно следит за событиями. Если процесс провалится, и кто бы ни попытался воздействовать на процесс с помощью силы, то я не уверен, что мы в России примем это однозначно. Мы будем вынуждены прийти к отношениям де-факто, а не де-юре. Это мое личное мнение», - сказал он.

Константин Затулин отметил, что встречался также с президентом Арцаха Бако Саакяном и экс-президентом Робертом Кочаряном. Журналисты попросили поподробнее рассказать о встрече с Кочаряном.

«Я с большим уважением отношусь ко всем. Могу сказать, что мы обсуждали вопросы внутриполитической ситуации. Его оценки достаточно трезвые. Я не правомочен говорить о высказанном. Могу сказать, что госполин Кочарян – патриот, как и другие руководители Армении, он желает благополучия своей стране», - сказал Константин Затулин.