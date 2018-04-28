Полиция не предпринимала и не предпримет никаких действий, затрудняющих ситуацию: заявление

Полиция Армении выступила с заявлением о событиях, запланированных на 1 мая, в день выборов премьер-министра. Арменпресс приводит заявление полиции полностью:

“Уважаемые соотечественники!

Как каждый гражданин Республики Армения, так и каждый сотрудник Полиции РА надеется, что 1 мая 2018 года в органе законодательной власти Республики Армения в соответствии с буквой и духом конституции произойдет развязка образовавшегося кризиса, и наша республика будет продолжать жить мирной жизнью. В рамках своих, предусмотренных законом компетенции полиция сделает все, чтобы защитить жизнь и здоровье участника мирного собрания, защитить безопасность имущества, не предпринимала и не предпримет никаких действий, затрудняющих ситуацию.

В то же время некоторые дошедшие до нас сведения вызывают обеспокоенность. Существует потенциальная опасность того, что некоторые радикальные группы, пользуясь этой ситуацией, могут предпринять групповые провокационные действия в попытках спровоцировать столкновения с полицейскими.

Просьба всем организаторам собрания держать в центре внимания все процессы, происходящие во время митинга, удалять с места проведения собрания всех тех лиц, которые будут выступать с призывами к насилию и другим формам нетерпимости, сформировать необходимое число распорядителей, предусмотренное законом РА «О свободе собраний», которые будут носить белые визуально опознаваемые знаки отличия с написанным на них словом “распорядитель”, благодаря чему можно будет обеспечить сотрудничество с полицией, своевременно обратиться к сотрудникам полиции, чтобы удалить с места проведения собрания лиц, которые грубо нарушают мирный и нормальный ход собрания, и исключить попытки помешать действиям полицейских по их изоляции.

Полиция информирует, что для обеспечения бесперебойного функционирования Национального собрания и ряда государственных органов будут приняты меры безопасности, которые также будут включать ограничения на движение транспорта и пешеходов в соответствии со статьей 22 Закона о полиции.

Полиция предупреждает, что незаконные попытки обхода ограничений, давление на полицейских или попытки проникнуть в здания полиции и другие объекты, подлежащие государственной охране, будут безоговорочно оценены как акты насилия, для пресечения которых полиция примет все меры, предусмотренные законом.

Полиция, в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, полностью контролирует оперативную ситуацию в республике, любая угроза общественной безопасности предсказуема для полиции, и любая ситуация управляема. Опять же, мы заявляем, что полиция не является субъектом политических процессов и исключительно стоит на безусловной защите конституционного строя”.