Офис экс-президента Сержа Саргсяна возглавит Наири Петросян

Офис экс-президента Сержа Саргсяна возгласит Наири Петросян.

Как передает Арменпресс, об этом Петросян написал в Facebook.

«Вчера встретился с третьим президентом РА Сержем Саргсяном. Он предложил мне возглавить работу по формированию офиса отставного президента Республики Армения. Работа с ним как главой государствавсегда была для меня честью, и я с удовольствием принял его предложение. Информациюоб офисе предоставлю позже», - написал Петросян.

Наири Петросян был референтом третьего президента РА Сержа Саргсяна.