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Офис экс-президента Сержа Саргсяна возглавит Наири Петросян


Офис экс-президента  Сержа Саргсяна возгласит Наири Петросян.

Как  передает Арменпресс, об этом Петросян написал в  Facebook.

«Вчера  встретился с третьим президентом РА Сержем Саргсяном. Он предложил мне  возглавить работу по формированию офиса отставного президента Республики Армения. Работа  с ним как главой государствавсегда была для  меня  честью, и я с удовольствием принял его предложение.  Информациюоб офисе  предоставлю позже», - написал Петросян.

Наири Петросян был референтом третьего президента РА Сержа Саргсяна.




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