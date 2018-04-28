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В НС РА приняли делегацию Государственной Думы Федерального Собрания РФ


НС РА  посетили члены  делегации  Государственной ДумыФедерального СобранияРФ.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, 27 апреля депутатов РФ  принял спикер НС РА  Ара Баблоян.

В тот же  день с председателем постоянного комитета Госдумы  Федерального собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонидом Калашниковым  встретился председатель постоянного комитета по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян и  члены  комитета. Состоялась также встреча сопредседателей Межпарламентской комиссии НС РА  и ФС РФ  АрташесаГегамяна и Николая Рыжкова и членов  комиссии.

28 апреля члены российской делегации встретились с  членами парламентских фракций НС Армении.

В течение  двухдневных консультаций обсуждались вопросы, касающиеся развития  армяно-российских союзнических отношений, дальнейшей деятельности Межпарламентской комиссии и предстоящих планов. Обсуждалась также  ситуация  в Армении, отмечена важность урегулирования ситуациив рамках Конституции и законодательства страны – во имя стабильности и  безопасности страны и благополучия  ее народа.

 




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