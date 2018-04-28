В НС РА приняли делегацию Государственной Думы Федерального Собрания РФ

НС РА посетили члены делегации Государственной ДумыФедерального СобранияРФ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, 27 апреля депутатов РФ принял спикер НС РА Ара Баблоян.

В тот же день с председателем постоянного комитета Госдумы Федерального собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонидом Калашниковым встретился председатель постоянного комитета по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян и члены комитета. Состоялась также встреча сопредседателей Межпарламентской комиссии НС РА и ФС РФ АрташесаГегамяна и Николая Рыжкова и членов комиссии.

28 апреля члены российской делегации встретились с членами парламентских фракций НС Армении.

В течение двухдневных консультаций обсуждались вопросы, касающиеся развития армяно-российских союзнических отношений, дальнейшей деятельности Межпарламентской комиссии и предстоящих планов. Обсуждалась также ситуация в Армении, отмечена важность урегулирования ситуациив рамках Конституции и законодательства страны – во имя стабильности и безопасности страны и благополучия ее народа.