Продолжаются консультативные встречи президента с целью снижения напряженности и поиска выхода из сложившейся ситуации

После встречи 26 апреля с лидером протестного движения НиколомПашиняномпрезидент РА Армен Саркисян продолжает проводитьконсультативные встречи с целью снижения напряженности и поиска выхода из сложившейся ситуации.

Как передали Арменпресс в пресс-службе президента, Армен Саркисян провел встречи с председателем РПА Сержем Саргсяном и вице-председателем РПА Кареном Карапетяном.

Встречи проходят в конструктивном русле. Глава государства надеется, что только совместными усилиями можно прийти к консенсусу. Президент приветствует встречу Католикоса с Пашиняном. В то же время он приветствует усилия всех политических сил, общественных организаций и отдельных лиц, направленные на логическое и благоразумное разрешение ситуации.