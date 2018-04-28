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Продолжаются консультативные встречи президента с целью снижения напряженности и поиска выхода из сложившейся ситуации


После встречи  26 апреля    с лидером протестного движения  НиколомПашиняномпрезидент РА Армен Саркисян продолжает проводитьконсультативные встречи с целью снижения  напряженности и поиска выхода из сложившейся ситуации.

Как  передали Арменпресс в  пресс-службе президента, Армен Саркисян провел встречи с председателем РПА Сержем Саргсяном и вице-председателем РПА Кареном Карапетяном. 

Встречи проходят в  конструктивном русле. Глава государства надеется, что только совместными усилиями можно прийти к  консенсусу. Президент приветствует встречу  Католикоса  с Пашиняном. В  то же  время он приветствует усилия  всех  политических  сил, общественных организаций и отдельных лиц, направленные на логическое и благоразумное разрешение  ситуации.

 




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