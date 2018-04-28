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Горжусь, что завоевал для Армении золотую медаль на первенстве Европы – Карапетян


Чемпион первенства Европы по дзюдо Фердинанд Карапетян считает эту  победу  результатом огромного труда.

«Много лет я мечтал стать чемпионом. И не  было у  меня другой цели. Неимоверными тренировками и огромным трудом я достиг чемпионства.Горжусь, что завоевал для  Армении золотую медаль на первенстве Европы», – как  передает Арменпресс, сказал  Карапетян.

Фердинанд Карапетян (73 кг) в финальном поединке ЧЕ в Тель-Авиве одержал победу над азербайджанцем ХидаятомГейдаровым и стал чемпионом Европы 2018г. Таким образом,спустя  13 лет он повторил успех своего наставника – главного тренера   сборной Армении Армена  Назаряна.

 




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