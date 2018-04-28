Горжусь, что завоевал для Армении золотую медаль на первенстве Европы – Карапетян

Чемпион первенства Европы по дзюдо Фердинанд Карапетян считает эту победу результатом огромного труда.

«Много лет я мечтал стать чемпионом. И не было у меня другой цели. Неимоверными тренировками и огромным трудом я достиг чемпионства.Горжусь, что завоевал для Армении золотую медаль на первенстве Европы», – как передает Арменпресс, сказал Карапетян.

Фердинанд Карапетян (73 кг) в финальном поединке ЧЕ в Тель-Авиве одержал победу над азербайджанцем ХидаятомГейдаровым и стал чемпионом Европы 2018г. Таким образом,спустя 13 лет он повторил успех своего наставника – главного тренера сборной Армении Армена Назаряна.