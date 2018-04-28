Уличные лидеры должны стать политическими деятелями - WashingtonPost

Известный аналитик Анна Аппельбаум опубликовала в WashingtonPost статью о ситуации в Армении, которую предоставляет читателю Арменпресс.

«Увидев плотные массы народа в Восточной Германии, я поняла, что они правы». Так прокомментировал спустя четверть века полковник ГерардЙагер свое решение об открытии ворот и пересечении народа после падения Берлинской стены. Он контролировал КПП в тот момент 9 ноября 1989г., когда руководством ГДР было объявлено об изменении правил перехода. Он постоянно просил у руководства указаний о переходе граждан в Западный Берлин, но безответно.

Но толпа заставила его действовать. «В тот момент я понял … глупость, отсутствие человечности и сказал себе: «Да пропади все пропадом». Теперь я понимаю, что был прав». Это яркий пример того, как уличное движение иногда может привести к политическим переменам. Они позволяют выявлению глубинной морали заставить власть отступить от репрессий, насилия.

О Йагере я вспомнила на этой неделе, когда меня поразила отставка Сержа Саргсяна. В течение 10 лет пребывания у власти он выстроил политические и бизнес- связи. В ожидании потери власти он даже изменил некоторые правила, укрепил премьерские полномочия и внес парламентскую систему избрания власти. Подобными играми с президентством и премьерством увлекались и президенты России и Турции – Владимир Путин и РеджепЭрдоган.

Армяне поняли это. 11 дней толпы народа заполоняли улицы. Затем Саргсян неожиданно отступил со словами «Я был не прав. Уличное движение против моей власти. Я выполняю ваше требование».

Теперь улицы наводнили толпы ликующего народа. Автор книг об Армении Томас де Ваал сказал мне, что «Саргсян учел тот факт, что Армения - маленькая страна с огромным чувством солидарности». Другой фактор: 1 марта 2008г. во время массовых протестных акций в результате действий полиции погибло 10 человек. Саргсян решил избежать такой трагедии.

Каким бы ни были истинные причины, армяне достигли цели по той причине, которая сработала в 1989 г. в Берлине, в 2014г. в Киеве.

Наряду с каждым успешным уличным движением могу вспомнить и неудавшиеся: в Москве в 2012г., в Гонконге в 2014г., в Варшаве в 2015г., в Венесуэле в 2014, 2015, 2016 и 2017гг. Они терпят поражение потому, что слишком широк список требований. А иногда потому, что власть применяет насилие, и людьмиовладевает страх. А иногда – потому что недостаточно держать общественные места оккупированными, люди устают от этого, хотят восстановления привычного комфорта.

Но больше всего эти движения терпят поражение, если нет таких личностей, как Йагер, как Серж Саргсян, если власть обвиняет протестующих в отсутствии патриотизма и др.

Вместо того чтобы вникнуть в искренность людей, в 2012г. Путин усмотрел в этом руку Америки, какие-то козни в отношении России. Так поступили и китайцы в Гонконге.

Когда эти действия не впечатляют людей, одних митингов и шествий недостаточно. Недостаточно только присутствовать в них. Это движение должно консолидироваться, создать новую политическую партию,уличные лидеры должны стать политическими деятелями. В демократических обществах они должны победить в выборах.

В политическом вакууме, что мы сейчас видим в Армении, они должны выработать стратегию переход желания перемен в силу, способную создать более справедливое общество – это более долгосрочная игра, это нечто, что требует многолетней неутомимой работы, а не стояния в одном месте в течение нескольких часов.

Акции очень важны, даже если они безрезультатны. Они воодушевляют людей, вселяют в них согласие, единство. Иногда они даже приводят к успеху. Но всегда следует помнить: протестные волны недостаточны, если не могут институционализировать требования масс и изыскать пути для их устойчивого постоянства».