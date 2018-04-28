В Ереване ожидаются кратковременные дожди и грозы

28 апреля днем, 29 апреля, а 30 апреля во второй половине дня на значительной территории республики время от времени ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

28-29апреляпонизится на 2-4 градуса, а 1-3 мая повысится на 3-5 градусов.

В Ереване 28 апреля днем, 29 апреля, а 30 апреля во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы.

1-3 мая погодаожидаетсябезосадков.