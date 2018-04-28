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Фракция РПА проголосует единогласно – ответ СамвелаФарманяна Арарату Мирзояну


На предстоящих выборах премьер-министра фракция РПА проголосует единогласно.

Как передает Арменпресс, так  написал в  Facebookдепутат фракции РПА СамвелФарманян в ответ депутату фракции «Елк» Арарату  Мирзояну.

«Наша фракция  проголосует единогласно. Более того, обратное станет Вашей головной болью. История тому  свидетель. Обратного не  будет. Обратного не  получится. Обратное только нанесет вред. У  меня  свое мнение относительно кандидата в премьеры  Никола Пашиняна. У меня  свое  мнение  и относительно других кандидатов в  премьеры. Сказанное  мной проще простого: Никол Пашинян должен прийти на переговоры  со своими коллегами – сядем и поговорим, поговорим  без пафоса, поговорим о самом важном, поговорим и поймем друг друга, поговорим и снимем все тревоги», - отметил Фарманян. 

Ранее, отвечая на предыдущую запись Фарманяна, Арарат Мирзоян отметил, что они предпринимали попытки контактов с членами фракции РПА.

«Приветствую твою готовность  поговорить на вашей фейсбуковской странице в пользу единогласного избрания Никола Пашиняна  премьер-министром – как о единственно правильном и возможном варианте разрешения ситуации», - написал Мирзоян.

 

 

 




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