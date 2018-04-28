Фракция РПА проголосует единогласно – ответ СамвелаФарманяна Арарату Мирзояну

На предстоящих выборах премьер-министра фракция РПА проголосует единогласно.

Как передает Арменпресс, так написал в Facebookдепутат фракции РПА СамвелФарманян в ответ депутату фракции «Елк» Арарату Мирзояну.

«Наша фракция проголосует единогласно. Более того, обратное станет Вашей головной болью. История тому свидетель. Обратного не будет. Обратного не получится. Обратное только нанесет вред. У меня свое мнение относительно кандидата в премьеры Никола Пашиняна. У меня свое мнение и относительно других кандидатов в премьеры. Сказанное мной проще простого: Никол Пашинян должен прийти на переговоры со своими коллегами – сядем и поговорим, поговорим без пафоса, поговорим о самом важном, поговорим и поймем друг друга, поговорим и снимем все тревоги», - отметил Фарманян.

Ранее, отвечая на предыдущую запись Фарманяна, Арарат Мирзоян отметил, что они предпринимали попытки контактов с членами фракции РПА.

«Приветствую твою готовность поговорить на вашей фейсбуковской странице в пользу единогласного избрания Никола Пашиняна премьер-министром – как о единственно правильном и возможном варианте разрешения ситуации», - написал Мирзоян.