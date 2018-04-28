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За прошедшую неделю отмечен заметный рост напряженности на линии соприкосновения


За прошедшую неделю на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил был отмечен заметный рост напряженности.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, начиная с 14:25 часов 21 апреля, на разных участках линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил, в частности – в восточном и юго-восточном направлениях, отмечено активное  передвижение живой силы  и военной техники противника. С целью оценки оперативной ситуации непосредственно на  месте, командующий Армии обороны МО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 22 апреля посетил боевые  позиции, дислоцированные  в восточном направлении линии соприкосновения, ознакомился с ситуацией, проверил уровень боеготовности войск, дал ряд указаний и поручений, необходимых для  дальнейших действий.

Командующий армией убежден, что оперативно-тактическая ситуация  полностью находится под контролем Армии обороны и предпринимаются все  необходимые меры  для предотвращения возможных провокаций противника.

Сложившейся на передовой напряженной ситуации 23 апреля коснулись и сопредседатели Минской группы  ОБСЕ, призвав стороны незамедлительно принять меры для ослабления напряженности, строго следовать условиям режима  перемирия и отвести тяжелую технику с линии соприкосновения.

В целом, 22-28 апреля на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более400 раз. В сторону армянских позиций произведено более 4000 выстрелов.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха предпринимают необходимые шаги для  предотвращения провокаций противника и продолжают уверенно нести боевую вахту.




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