За прошедшую неделю отмечен заметный рост напряженности на линии соприкосновения

За прошедшую неделю на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил был отмечен заметный рост напряженности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, начиная с 14:25 часов 21 апреля, на разных участках линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил, в частности – в восточном и юго-восточном направлениях, отмечено активное передвижение живой силы и военной техники противника. С целью оценки оперативной ситуации непосредственно на месте, командующий Армии обороны МО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 22 апреля посетил боевые позиции, дислоцированные в восточном направлении линии соприкосновения, ознакомился с ситуацией, проверил уровень боеготовности войск, дал ряд указаний и поручений, необходимых для дальнейших действий.

Командующий армией убежден, что оперативно-тактическая ситуация полностью находится под контролем Армии обороны и предпринимаются все необходимые меры для предотвращения возможных провокаций противника.

Сложившейся на передовой напряженной ситуации 23 апреля коснулись и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, призвав стороны незамедлительно принять меры для ослабления напряженности, строго следовать условиям режима перемирия и отвести тяжелую технику с линии соприкосновения.

В целом, 22-28 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более400 раз. В сторону армянских позиций произведено более 4000 выстрелов.

Передовые части Армии обороны Арцаха предпринимают необходимые шаги для предотвращения провокаций противника и продолжают уверенно нести боевую вахту.