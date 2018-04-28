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Никол Пашинян направился автомаршем в Иджеван и Ванадзор, где проведет митинги


Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян 28 апреля  двинулся автомаршем в Иджеван.

Как  передает  Арменпресс, в 14.00 часов в Иджеване  состоится митинг. Затем автопробег направится в  Ванадзор, где  митинг планируется в 17.00 часов. На севанской трассе  жители встречали Пашиняна с хлебом-солью, зурной и барабанами.  Пашинян сделал остановки в Чаренцаване, Фонтане, Гагаре и Гоше.

Перед тем как  отправиться в Иджеван, Пашинян в  Эчмиадзине  встретился с Католикосом Гарегином Вторым и обсуждал с ним вопросы,   касающиеся внутриполитической ситуации в  Армении.

 




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