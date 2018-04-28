Никол Пашинян направился автомаршем в Иджеван и Ванадзор, где проведет митинги
13:05, 28 Апрель, 2018
Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян 28 апреля двинулся автомаршем в Иджеван.
Как передает Арменпресс, в 14.00 часов в Иджеване состоится митинг. Затем автопробег направится в Ванадзор, где митинг планируется в 17.00 часов. На севанской трассе жители встречали Пашиняна с хлебом-солью, зурной и барабанами. Пашинян сделал остановки в Чаренцаване, Фонтане, Гагаре и Гоше.
Перед тем как отправиться в Иджеван, Пашинян в Эчмиадзине встретился с Католикосом Гарегином Вторым и обсуждал с ним вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении.