Никол Пашинян направился автомаршем в Иджеван и Ванадзор, где проведет митинги

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян 28 апреля двинулся автомаршем в Иджеван.

Как передает Арменпресс, в 14.00 часов в Иджеване состоится митинг. Затем автопробег направится в Ванадзор, где митинг планируется в 17.00 часов. На севанской трассе жители встречали Пашиняна с хлебом-солью, зурной и барабанами. Пашинян сделал остановки в Чаренцаване, Фонтане, Гагаре и Гоше.

Перед тем как отправиться в Иджеван, Пашинян в Эчмиадзине встретился с Католикосом Гарегином Вторым и обсуждал с ним вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении.