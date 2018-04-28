Некоторые лица делали попытки политическх спекуляций от имени «Газпром Армения» - разъяснение
ЗАО «Газпром Армения» представило разъяснения в связи полученными сигналами. Арменпресс представляет его полностью.
«ЗАО «Газпром Армения» получает от своих пользователей сигналы о том, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками компании, дают обещания или озвучивают угрожающие предупреждения – прекратить газоснабжение в связи с оплатой за использованный газ, предлагают подписать какие-то документы, тем самым спекулируя какими-то политическими намерениями.
ЗАО «Газпром Армения» официально заявляет: эти лица не имеют никакого отношения к компании.
Компания призывает своих пользователей в подобных случаях фиксировать номера телефонов этих лиц и немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции».