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Некоторые лица делали попытки политическх спекуляций от имени «Газпром Армения» - разъяснение


ЗАО «Газпром Армения» представило разъяснения  в  связи  полученными сигналами. Арменпресс представляет его полностью.

«ЗАО «Газпром Армения» получает от своих пользователей сигналы о том, что неизвестные  лица, представляясь сотрудниками компании, дают обещания  или озвучивают угрожающие  предупреждения – прекратить газоснабжение в связи с оплатой за использованный газ, предлагают подписать какие-то документы, тем самым спекулируя какими-то политическими намерениями.

ЗАО «Газпром Армения» официально заявляет: эти лица не имеют никакого отношения  к  компании.

Компания  призывает  своих пользователей в подобных случаях фиксировать номера  телефонов этих лиц и немедленно сообщить в  ближайшее отделение  полиции».

 




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