Мнение депутата Карена Карапетяна не отражает позицию фракции РПА – разъяснение

Офис депутата фракции Республиканской партии в НС РА Карена Карапетяна распространило разъяснение о том, что мнения, выраженные в последнем интервью, отражают исключительно личное мнение депутата, но не позицию фракции РПА.

Как передает Арменпресс, в этой связи глава фракции Ваграм Багдасарян выступил с соответствующим разъяснением, подчеркнув, что это лишь частное мнение Карапетяна, которое не отражает позицию фракции. «Мы уважаем любое частное мнение», - сказал Багдасарян.

Ранее депутат фракции Республиканской партии в НС РА Карен Карапетян в интервью отметил, что будет неправильным, если на предстоящих 1 мая выборах премьер-министра Республиканская партия выдвинет своего кандидата. В то же время он отметил, что считает и.о. премьера Карена Карапетяна человеком умным, для которого «власть не была и не будет самоцелью».