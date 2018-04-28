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Мнение депутата Карена Карапетяна не отражает позицию фракции РПА – разъяснение


Офис депутата фракции Республиканской партии в  НС РА  Карена  Карапетяна распространило разъяснение о том, что  мнения, выраженные в  последнем интервью, отражают исключительно личное  мнение депутата, но не  позицию фракции РПА. 

Как  передает Арменпресс, в этой  связи глава фракции Ваграм Багдасарян выступил с соответствующим разъяснением, подчеркнув, что это лишь частное  мнение  Карапетяна, которое  не  отражает позицию фракции. «Мы уважаем любое частное  мнение», - сказал Багдасарян.

Ранее  депутат фракции Республиканской партии в  НС РА  Карен Карапетян в интервью отметил, что будет   неправильным, если на предстоящих 1  мая выборах премьер-министра Республиканская партия  выдвинет своего кандидата. В то же время он отметил, что считает  и.о. премьера  Карена Карапетяна человеком умным,  для  которого «власть не была и не  будет самоцелью».

 




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