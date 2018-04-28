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Совершены попытки кибератак на официальный сайт премьер-министра РА


На  официальный сайт премьер-министра РА  primeminister.am   совершены  попытки кибератак.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, по указанному домену с фальшивых электронных адресов могут быть отправлены письма с материалами, содержащими вирус.

«При получении сообщений с  указанного домена, предлагаем  не открывать их или просто удалить. Вопрос находится в  центре внимания специалистов, и тем не менее, просим всех проявить бдительность», - говорится в сообщении.




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