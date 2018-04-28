Совершены попытки кибератак на официальный сайт премьер-министра РА

На официальный сайт премьер-министра РА primeminister.am совершены попытки кибератак.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, по указанному домену с фальшивых электронных адресов могут быть отправлены письма с материалами, содержащими вирус.

«При получении сообщений с указанного домена, предлагаем не открывать их или просто удалить. Вопрос находится в центре внимания специалистов, и тем не менее, просим всех проявить бдительность», - говорится в сообщении.