Возможно, Мхитарян будет участвовать в очередном матче с ManchesterUnited

Полузащитник национальной сборной Армении и лондонскогоArsenal-а Генрих Мхитарян, возможно, будет участвовать в очередном матче с ManchesterUnited.

Как передает Арменпресс, главный тренер команды «оружейников» Армен Венгер заявил, что в Мхитаряна есть возможность участвовать в матче с ManchesterUnited. В беседе с BeinSportsМхитарян сказал, что готов играть.

В рамках 36 тура ПЛ Англии Arsenal встретится с ManchesterUnited. Матч состоится в 19:30 по ереванскому времени.