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Возможно, Мхитарян будет участвовать в очередном матче с ManchesterUnited


Полузащитник  национальной сборной  Армении и лондонскогоArsenal-а Генрих Мхитарян, возможно, будет участвовать в  очередном матче с ManchesterUnited.

Как  передает Арменпресс, главный тренер команды  «оружейников» Армен Венгер заявил, что в  Мхитаряна  есть возможность участвовать в  матче с ManchesterUnited. В беседе с BeinSportsМхитарян сказал, что готов играть.

В рамках 36 тура ПЛ Англии  Arsenal встретится с ManchesterUnited. Матч состоится в 19:30 по ереванскому  времени.




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