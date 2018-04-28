Минюст Армении призвал разрешить политический кризис путем консенсуса
Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян заявил, что сложившуюся в стране ситуацию надо решать лишь политическими методами в условиях консенсуса.
"В стране сложилась сложная ситуация, и она должна быть разрешена политическими средствами в условиях консенсуса. Власти делают все для мирного урегулирования проблемы", — как передает Арменпресс со ссылкой на Риа-новости, сказал Арутюнян журналистам.
По его словам, иное решение чревато опасными последствиями, в частности повторением уличных акций протеста.
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