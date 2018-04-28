Поединок Артур Абрахам – ПатрикРейнхардНильсен состоится сегодня

В ходе очередного вечера профессионального бокса, 28 апреля состоится поединок Артур Абрахам – Патрик РейнхардНильсен.

Как передает Арменпресс, армянский боксер-профессионал Артур Абрахам (46-6, 30) встретится с датчанином Патриком РейнхардомНильсеном(29-2, 14). Поединок состоится в Оффенбурге (Германия), на арене «Баден».

Накануне состоялось взвешивание. Вес Абрахама - 76,2 кг, вес Нильсена - 76,2.

Напомним: победитель этого поединка станет лидером рейтинговой таблицы, и его очередной бой будет за звание чемпиона мира в суперсреднем весе.

Поединок Абрахам-Нильсен будет показан в полночь в прямом эфире Общественного телевидения Армении.