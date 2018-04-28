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Поединок Артур Абрахам – ПатрикРейнхардНильсен состоится сегодня


В ходе  очередного вечера профессионального бокса, 28 апреля состоится поединок Артур Абрахам – Патрик РейнхардНильсен.

Как  передает Арменпресс, армянский боксер-профессионал Артур Абрахам (46-6, 30) встретится с датчанином  Патриком РейнхардомНильсеном(29-2, 14). Поединок  состоится в Оффенбурге (Германия), на арене «Баден».

Накануне состоялось взвешивание. Вес Абрахама - 76,2 кг, вес Нильсена - 76,2.

Напомним: победитель этого поединка станет лидером рейтинговой таблицы, и его очередной бой будет за звание чемпиона  мира  в  суперсреднем весе.

Поединок  Абрахам-Нильсен будет показан в полночь в прямом эфире  Общественного телевидения  Армении.




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