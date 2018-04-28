Католикос всех армян и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении

28 апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинянвстретился с Католикосом всех армян Гарегин II. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Св.Престола.

«28 апреля по приглашению Его Святейшества Католикоса всех армян Гарегина II, лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян посетил его в первопрестольном Св. Эчмиадзине. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении», - говорится в сообщении.