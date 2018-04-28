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Католикос всех армян и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Армении


28 апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинянвстретился с  Католикосом   всех армян Гарегин II. Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-канцелярии Св.Престола.

«28 апреля по приглашению Его Святейшества Католикоса всех армян Гарегина II, лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян посетил его в первопрестольном Св. Эчмиадзине. В ходе  встречи обсуждались вопросы,   касающиеся внутриполитической ситуации в  Армении», - говорится в  сообщении.




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