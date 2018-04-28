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В минюсте Армении заявили, что правящая партия страны признает ошибку монополизации власти


Монополизация власти и недооценка роли усилившейся оппозиции стали главными ошибками правящей Республиканской партии Армении. Как передает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции республики Давид Арутюнян в субботу на брифинге в правительстве.

"Думаю, что основная проблема - непонимание с нашей стороны, со стороны Республиканской партии, опасности монополизации власти одной политической партией", - сказал Арутюнян. "Это наша основная ошибка, которую мы признаем", - добавил он.

"Сильная оппозиция в стране означает сильное государство", - подчеркнул и.о. главы минюста.





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