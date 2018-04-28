Армения между демократией и охлократией – АндраникМигранян

Политолог Андраник Мигранян опубликовал на сайте РИА Новости статью о внутриполитической ситуации в Армении. Предлагаем текст статьи полностью.

«Сегодня как в Армении, так и во всем мире то, что происходит в политической сфере в Ереване, воспринимается как триумф демократии, мудрость властей и армянского народа.

Законно избранный премьер-министр под давлением собравшейся на площади толпы, руководимой профессиональным демагогом и популистом, подал в отставку. Теперь предводитель толпы хочет сесть в кресло премьер-министра, минуя конституцию и законы, как назначенец этой толпы и от имени площади, после чего он собирается ликвидировать ныне действующую правящую партию, распустить парламент и, овладев всеми рычагами исполнительной власти и поставив под контроль административный ресурс, объявить о внеочередных парламентских выборах.

Затем новый парламент изберет нового "законного премьер-министра со стороны нового парламентского большинства".

Действующий исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян, который днях может быть избран премьером, не собирается уступать давлению площади и также считает, что надо назначить досрочные выборы: если лидер митингующих Никол Пашинян действительно пользуется народной поддержкой, пусть он это докажет на соревновательных, альтернативных выборах. Однако теперь уже вырисовывается истинная стратегия лидера толпы, который оседлал протестное движение в Армении.

Он стремится выжать максимум из акций гражданского неповиновения, превратить их в революцию и добиться захвата власти, с тем чтобы, захватив рычаги исполнительной власти и имея за собой улицу, закрепить свою победу на выборах.

Чем чревата такая логика развития политического процесса в Армении? Если национальные элитные круги не объединятся, чтобы не допустить захвата власти в нарушение всех законов и конституции со стороны охлоса улицы со своим демагогом во главе, то Армению ожидают самые прискорбные последствия этой так называемой бархатной революции.

Во-первых, неочевидно, что она будет бархатной. Толпа, поддерживающая своего лидера, требует справедливости, а это означает перераспределение власти и богатства. В находящейся в блокаде бедной республике — с одним соседом, Азербайджаном, в горячей войне, а с другим, Турцией, почти в столетней холодной войне — нет иных способов потрафить толпе, как отнять у одних и передать другим как должности, так и имущество. Это прямой путь к очень серьезному размежеванию общества на тех, кто все имел до этой уличной революции, и тех, кто хочет иметь после.

Во-вторых, это сокрушительный удар по идее права и государственности. Если толпа сегодня требует ухода сначала Сержа Саргсяна, а теперь и Карена Карапетяна, где гарантия, что завтра разочаровавшиеся в своем сиюминутном кумире, демагоге Пашиняне, не будут требовать его отставки (а это так и будет), поскольку он не удовлетворил их представления о социальной справедливости?

Революционные массы требуют немедленных результатов. Или им дают возможность вначале немного пограбить и творить произвол над своими реальными или кажущимися противниками, а затем через большую кровь загоняют их в стойло. Или сразу используют большое насилие, чтобы предотвратить разгул охлократических страстей толпы. Оба варианта губительны для армянского государства и общества, которое находится в войне с Азербайджаном и Турцией.

В-третьих, есть опыт нескольких государств на постсоветском пространстве, где уже разворачивались эти охлократические страсти и, минуя законы и конституции этих стран, устанавливались революционные власти, рожденные толпой на улицах и площадях. Наиболее характерными примерами являются Украина и Грузия. Там тоже говорили о революции по восстановлению человеческого достоинства, о праве народа на восстание против тирании и произвола олигархической власти.

По прошествии некоторого времени мы стали свидетелями того, что те же люди, которые считали, что их довели до последней черты и им нечего терять, выяснили, что можно пасть бесконечно и мечтать о тех порядках и уровне жизни, что они имели до революционных потрясений.

И последнее.

Хочу надеяться на то, что армянская элита найдет в себе силы, чтобы обуздать эту охлократическую вакханалию и восстановить основу армянской государственности».