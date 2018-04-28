Европейские индексы - 27-04-18

МОСКВА, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.64% и составил 12580.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.54% и составил 5483.19 пункта, британский FTSE вырос на 1.09% и составил 7502.21 пункта, а российский RTSI вырос на 1.77% и составил 1167.12 пункта.