Правительство Армении исключает силовые методы против мирных демонстраций

Власти Армении исключают применение силы против митингующих сторонников оппозиции, если их действия не угрожают жизни и здоровью граждан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности министра юстиции страны Давид Арутюнян на брифинге в правительстве.

"Силовые методы мы исключаем изначально. Силовые меры мы предусматриваем только в ходе беспорядков, в ходе которых есть угроза жизни и здоровью граждан", - сказал Арутюнян.

Об этом заявил в субботу на пресс-конференции и. о. министра юстиции республики Давид Арутюнян

По его словам, нынешняя обстановка в стране - это политический процесс, "свобода митингов и демонстраций регулируются законодательством".

"Ситуация должна быть решена политическими способами, - сказал и. о. главы ведомства. - Если процесс не будет решен политическим путем, то не исключено, что народ опять выйдет на улицы и мы окажемся в замкнутом процессе".

"Любые неполитические способы представляют собой угрозу для будущего, - отметил Арутюнян. - Каковы будут решения, я сказать не могу. Идут консультации с участниками политического сообщества".

""Если процесс не будет решен политическим путем, то не исключено, что народ опять выйдет на улицы и мы окажемся в замкнутом процессе", - сказал он.





