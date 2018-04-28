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В связи с предстоящим митингом в Ванадзор направлена группа быстрого реагирования ЗПЧ


Решением омбудсмена 28 апреля в  Ванадзор направлена  группа быстрого реагирования  ЗПЧ – в связи с предстоящим митингом.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ЗПЧ.

Во время акций в  Ванадзоре и в Иджеване, при наличии сигналов, граждане  могут звонить по горячей линии ЗПЧ 116 (звонок бесплатный).

 




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