В Ереване изменился порядок уличного движения

На отрезке, примыкающем Вернисажу (параллельно ул.Ханджяна), соединяющем улицы Арами и Бюзанди, а также на перекрестках улиц Ханджяна-Бюзанда и Ханджяна-Арами будет происходить по прилагаемой ниже схеме.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Дорожной полиции РА.