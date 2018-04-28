Время в Ереване: 11:07:36,   28 Апрель

В Ереване изменился порядок уличного движения


На отрезке, примыкающем Вернисажу (параллельно ул.Ханджяна), соединяющем улицы Арами и Бюзанди, а также на перекрестках улиц Ханджяна-Бюзанда и Ханджяна-Арами будет происходить по прилагаемой ниже  схеме.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Дорожной полиции РА.




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