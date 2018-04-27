За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 23 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 26 и 27 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 23 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 10 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая мошенничества, по 2 случая кражи личного имущества и изнасилования или попытки изнасилования, по 1 случаю покушения на убийство, грабежа, присвоения или растраты, злоупотребления должностными обязанностями и применения насилия в отношении представителя власти.

За данный период зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.