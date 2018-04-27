Президент Саркисян не намерен создавать политическую партию, и никогда не имел подобного намерения

На днях газета «Жаманак» написала, что «президент Армен Саркисян также собирается создать свою собственную партию и более активно участвовать в будущих политических событиях».

ИА «Арменпресс» обратилось за разъяснением по вопросу к помощнику президента Асмик Петросян. Она опровергла эти слухи, заявив, что президент является беспартийным, и это также является требованием Конституции, согласно которому в ходе осуществление своих полномочий президент не может быть членом какой-либо политической партии

», - сказала Петросян.