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Президент Саркисян не намерен создавать политическую партию, и никогда не имел подобного намерения


На днях газета «Жаманак» написала, что «президент Армен Саркисян также собирается создать свою собственную партию и более активно участвовать в будущих политических событиях».

ИА «Арменпресс» обратилось за разъяснением по вопросу к помощнику президента Асмик Петросян. Она опровергла эти слухи, заявив, что президент является беспартийным, и это также является требованием Конституции, согласно которому в ходе осуществление своих полномочий президент не может быть членом какой-либо политической партии

«Президент Саркисян не намерен создавать политическую партию, и никогда не имел подобного намерения», - сказала Петросян.


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