Спикер парламента Армении и посол Франции выразили надежду на возвращение страны к своему нормальному руслу после выборов премьер-министра

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 27 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, собеседники коснулись последних событий в Армении, предстоящих выборов премьер-министра. Ара Баблоян отметил, что Армения придает важное значение роли защиты прав человека, демократии и свободы слова в развитии страны.

По словам главы парламента, выборы премьер-министра Республики Армения в соответствии с Конституцией и законами пройдут 1 мая в Национальном Собрании Армении.

Джонатан Лакот подчеркнул важность организации мирных демонстраций в республике и поведения силовых структур и демонстрантов во время их проведения. Посол Франции выразил надежду на то, что процессы будут проходить в рамках парламента и других демократических институтов.

Собеседники выразили надежду, что после выборов премьер-министра Армении ситуация в стране вернется к своему нормальному руслу.