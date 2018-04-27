Лидер парламентской фракции «Царукян», глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян лично выступит с заявлением 28 апреля. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян.

Напомним, что руководитель фракции «Елк» НС Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает публичной позиции блока «Царукян» и АРФД по поводу избрания премьер-министра до 1-го мая. Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» уже выступил с предложением сформировать общую политическую повестку с участием всех парламентских фракций в преддверии заседания парламента 1 мая, согласовать общего кандидата, пользующегося доверием людей, который должeн на основе консенсуса представить соответствующий состав правительства и план действий.