Президент Армении проинформировал генсека ООН о политических процессах в стране

По инициативе президента Армении Армена Саркисяна 27 апреля состоялся телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Президент Саркисян проинформировал Генерального секретаря ООН о политических процессах в Армении и поблагодарил его за заявление, в котором была подчеркнута необходимость исключительно мирного урегулирования политических процессов, проявления сдержанности и решения существующих проблем посредством диалога в рамках Конституции, верховенства закона и защиты прав человека. Президент подтвердил приверженность властей Армении и всех политических сил этим принципам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники также уделили особое внимание вопросам сохранения мира и стабильности в регионе.

Президент Армении подтвердил приверженность Армении переговорному процессу по нагорно-карабахскому мирному процессу и поблагодарил Генерального секретаря за безусловную поддержку переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны еще раз подчеркнули необходимость исключить возможность эскалации на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Президент Саркисян с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество с офисом ООН в Армении и отметил его важную роль в развитии и реформах Армении.

Президент Республики Армения подтвердил приглашение Генеральному секретарю ООН принять участие в 17-м саммите Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.