Предстоящие на 28 апреля мероприятия
18:01, Апрель 27, 2018
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- 19:10 Гагик Царукян лично выступит с заявлением 28 апреля
- 19:01 Президент Армении проинформировал генсека ООН о политических процессах в стране
- 18:06 Прибывшие в Ереван депутаты Госдумы попросили о встрече с фракцией "Елк"
- 18:01 Предстоящие на 28 апреля мероприятия
- 17:59 Межкорейский саммит официально завершился
- 17:59 РПА не намерена вести переговоры в формате ультиматумов и принуждения: Ваграм Багдасарян
- 17:55 Ереванский бестселлер 5/4 : «Ненайденные ромашки», «Игра в классики» и «Вино из одуванчиков» в списке самых продаваемых
- 17:54 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-04-18
- 17:52 Азиатские индексы - 27-04-18
- 17:43 Группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни
- 17:40 Меган Фокс пустят по миру
- 17:31 Не менее восьми палестинцев ранены в стычках с израильскими военными в Газе
- 17:20 АРФ «Дашнакцутюн» выступила с инициативой
- 17:18 Московский драматический театр ждет возвращения Джигарханяна
- 17:06 Кипр обеспокоен планами строительства АЭС "Аккую" в Турции
- 16:42 В Боснии задержали генерала за преступления в отношении сербов в 90-е годы
- 16:40 Франция недовольна доминированием английского в ЕС
- 16:27 Японская ракета SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире
- 15:40 Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР и президента Южной Кореи
- 15:38 «Газпром Армения» проводит плановые работы в установленном порядке: заявление компании
- 15:30 С 1 мая разрешено ввозить в РФ томаты из Турции без ограничений по предприятиям
- 15:22 В Гюмри выехала группа быстрого реагирования офиса Защитника прав человека Армении
- 15:19 Первые леди КНДР и Южной Кореи встретились в ходе межкорейского саммита
- 14:59 Аккредитованные в Армении послы видят урегулирование ситуации в стране в рамках Конституции
- 14:55 Никол Пашинян ожидает публичного оглашения позиции блока «Царукян» и АРФД по поводу избрания премьер-министра
- 14:54 NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля в конце 2019 года
- 14:41 Лавров и Мамедьяров обсудили аспекты урегулирования карабахского конфликта
- 14:39 Принц Уильям и герцогиня Кембриджская назвали младшего сына Луи
- 14:27 ОАЭ выделили 60 миллионов долларов в помощь жителям Сирии
- 14:20 Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
- 14:19 Президент Румынии потребовал отставки премьер-министра
- 14:13 Полиция Армении доставила на спецплощадку еще 14 автомобилей
- 14:11 Николай Рыжков выразил надежду, что ситуация в Армении разрешится исключительно в конституционном, правовом поле
- 14:06 Singapore Airlines запускает самый продолжительный беспосадочный рейс в мире
- 13:58 Тарон Маргарян поручил восстановить городское имущество, поврежденное в последние дни
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