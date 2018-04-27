Межкорейский саммит официально завершился

Отъезд из Пханмунджома президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя КНДР Ким Чен Ына ознаменовал окончание первого за десятилетие межкорейского саммита, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лидеры двух стран сердечно попрощались, на их лицах читалась усталость, но они очевидно были довольны собой и результатами встречи. Мун Чжэ Ин даже назвал Ким Чен Ына "отличным товарищем".

Последним аккордом мероприятия стала демонстрация красочного музыкально-светового шоу, которое проецировалось на фасад Дома мира и рассказало зрителям о прошлом, настоящем и будущем Корейского полуострова. Лидеры двух стран в сопровождении своих супруг с интересом смотрели представление, обмениваясь репликами.

После его окончания Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин несколько минут стояли рядом, держась за руки.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.





